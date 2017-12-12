هل يقرأ بوتين تغريدات ترمب؟

قال #الكرملين، الثلاثاء، إن موسكو تعتبر تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع #تويتر تصريحات رسمية، وإن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يقرأها.

واستمر ترمب، المستخدم النشط لتويتر قبل توليه الرئاسة في أواخر العام الماضي، باستخدام الموقع للتعبير عن آرائه في السياسة والقضايا الدولية منذ دخوله #البيت_الأبيض.

كما أضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء، أن تويتر ليس مكان ترمب للتعليق على أفعاله، لكنه أضاف "على أي حال فإن كل ما ينشر على حسابه الرسمي على تويتر تعتبره موسكو تصريحات رسمية".

وتابع بيسكوف "من الطبيعي أن يطلع بوتين عليها إلى جانب معلومات أخرى عن تصريحات رسمية للساسة".

وكان نشاط #ترمب على تويتر بحسب رويترز قد أثار الجدل من قبل. فأثارت تغريداته الغضب في بريطانيا الشهر الماضي ودفعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانتقاده بشدة عندما أعاد نشر تسجيلات فيديو مناهضة للإسلام نشرتها جماعة بريطانية يمينية متطرفة.