ترمب والرئاسة.. تفاصيل جديدة من مكتب التحقيقات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين كبارا في #مكتب_التحقيقات الاتحادية ممن شاركوا في التحقيق في حملة دونالد #ترمب الانتخابية في عام 2016 كانوا قد قالوا لزميلة لهم إن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون يجب أن تفوز بالرئاسة.

وذكرت الصحيفة الثلاثاء أن بيتر سترزوك، وهو مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي، قال في رسالة نصية أرسلها إلى ليزا بيدج المحامية بالمكتب إن كلينتون "يجب أن تفوز".

وأضاف التقرير أن الرسائل أظهرت قلق سترزوك وبيدج من أن تضفي رئاسة ترمب طابعا سياسيا على مكتب التحقيقات، واستشهد بنصوص أحيلت إلى الكونغرس وحصلت عليها الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن مايكل هورويتز المفتش العام بوزارة العدل يتحرى أمر هذه النصوص في إطار تحقيق في كيفية تعامل مكتب التحقيقات مع مسألة استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأُبعد سترزوك عن العمل في التحقيق المتعلق بروسيا بعدما أشارت تقارير إعلامية هذا الشهر إلى أنه تبادل رسائل نصية تنتقص من قدر ترمب وتؤيد كلينتون.

وكان سترزوك يشارك في التحقيق المتعلق باستخدام كلينتون لبريدها الخاص في مراسلات رسمية وفي التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعد #الجمهوريون بمن فيهم ترمب هجومهم على مكتب التحقيقات الاتحادي وشككوا في حياديته.

ولم يرد مكتب التحقيقات ولا اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولا#البيت_الأبيض على طلب بالتعليق بعد ساعات العمل الرسمية.

كما لم يتسن لرويترز الاتصال بسترزوك ولا بيدج للتعليق.