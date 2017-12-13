ترمب يوقّع ميزانية الدفاع البالغة نحو 700 مليار دولار

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرسوم #ميزانية_الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار دولار، والتي قال إنها ستساعد الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها.

وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة 700 مليار دولار للإنفاق العسكري للعام المالي المقبل.

وقال ترمب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض محاطا بكبار قادة البنتاغون، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس "بتوقيع هذه #الميزانية_الدفاعية، نحن نسرّع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل".

وأضاف #ترمب: "القانون سيرفع من مستوى جهوزيتنا.. ويحدث قواتنا وسيساعد في تدعيم عسكريينا بالأدوات التي يحتاجون إليها للقتال والفوز".

وفيما حصل القانون على موافقة الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم يتفق النواب بعد على كيفية تمويل هذا الإنفاق العسكري الضخم، الذي يبلغ وحده مجموع النفقات العسكرية للدول السبع التي تأتي مباشرة بعد #الولايات_المتحدة من حيث قيمة نفقاتها العسكرية.

ودعا ترمب النواب الديمقراطيين إلى التوافق مع نظرائهم الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق بشأن الانفاق. وقال ترمب "يجب أن نعمل بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمنح قواتنا البطلة المعدات، والموارد، والدعم".

وانتقد ترمب حقبة سلفه باراك أوباما التي شهدت تقليصا في #الإنفاق_العسكري، وهو ما كان الجمهوريون يرفضونه بشدة.

وكانت زيادة الإنفاق العسكري ضمن الوعود الانتخابية لترمب الذي قال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البوارج الحربية والقوات والصواريخ.

وأكد ترمب أن قانون الدفاع الوطني سيمنح العسكريين أكبر زيادة في رواتبهم منذ ثماني سنوات.