ضربة لترمب.. فوز مرشح ديمقراطي بانتخابات ولاية ألاباما

حقق المرشح الديمقراطي، دوغ جونز، الثلاثاء، فوزاً كبيراً على منافسه الجمهوري في الانتخابات لتمثيل ولاية ألاباما في #مجلس_الشيوخ، ما يشكل نكسة للرئيس دونالد #ترمب الذي لم يتمكن مرشحه من تجاوز اتهامات بالتحرش الجنسي.

ومع فرز أصوات 92% من المراكز الانتخابية، حصد المدعي العام السابق جونز 49,8% من الأصوات مقابل 48,8% لمنافسه الجمهوري روي مور الذي دعمه ترمب بقوة، بحسب ما أفادت به قناة "سي أن أن" وشبكات تلفزيونية أخرى.

وتميزت جولة #الانتخابات هذه بكونها الأكثر تنافسية خلال عام 2017، كما وجهت بنتيجتها هذه ضربة قاسية لترمب في عمق الولايات الجنوبية المحافظة.

وأهدت مقعد مجلس الشيوخ في ألاباما للديمقراطيين المعارضين للمرة الأولى منذ ربع قرن.