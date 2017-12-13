مفاجأة أمنية في السفارة الأميركية الجديدة بلندن

ربما سيكون الجانب الأكثر إثارة للدهشة في السفارة الأميركية الجديدة في لندن هو أن المبنى بلا سياج خارجي.

ولا يوجد حاجز أمني شديد الحراسة لحماية السفارة في تلك المدينة التي استهدفها إرهابيون مراراً.

بدلاً من ذلك، هناك بعض الحدائق العامة ومقاعد على حافة مجمع السفارة، ثم بركة ماء لمنع غير المصرح لهم من الاقتراب من المبنى الجديد جنوب نهر التايمز.

وقال السفير الأميركي روبرت وودي جونسون، الأربعاء إن افتتاح المبنى الذي بلغت قيمته مليار دولار للجمهور في 16 كانون الثاني/يناير صمم ليكون مكاناً للترحيب وآمناً.