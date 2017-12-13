واشنطن: قواتنا بالعراق تلقت تهديدات من ميليشيات إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إيريك باهون، الثلاثاء، أن القوات الأميركية في العراق تلقت تهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، وأن واشنطن قادرة عن الدفاع عن نفسها.

وأضاف باهون: "تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة داعش.. نعم شهدنا التهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، ولكن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها".

وعن سوريا، قال باهون إن نظام الأسد والميليشيا المدعومة إيرانياً، مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وأن هذا يقوِّض عملية إيجاد حل للنزاع هناك.

وأضاف: "الميليشيا الطائفية أو القوات المدعومة من إيران في سوريا، ومنها حزب الله، وكذلك نظام الأسد، هؤلاء جميعاً مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وهذا يقوِّض إمكانية حل النزاع في سوريا، وكما تعلمون لدينا حق الدفاع عن النفس، وسندافع عن أنفسنا".