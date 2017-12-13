وسط معنويات منخفضة.. تيلرسون يعلن تغييرات بالخارجية

في محاولة لطمأنة #الدبلوماسيين_الأميركيين وسط معنويات منخفضة، كشف وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، الثلاثاء، عن تغييرات في وزارة الخارجية قال إنها ستساعد فريق العمل على أداء أفضل وتحقيق مصالح البلاد في الخارج.

في اجتماع مع السلك الدبلوماسي، أقر #تيلرسون بوجود مخاوف شديدة بشأن الإصلاحات المزمعة، مشيراً إلى أن التقدم المحرز في الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية كان بطيئا.

مع ختام العام الأول من عمر إدارة ترمب، واجه تيلرسون تساؤلات وشكوكا بشأن قيادته للخارجية الأميركية، فيما أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أنه قد يجري استبداله قريبا.

وقال تيلرسون: "هل لدينا انتصارات لعرضها؟ لا.. هذه ليست هي الطريقة الناجعة". وأردف قائلا "الدبلوماسية ليست بهذه البساطة".

مع ذلك، قال تيلرسون إن إدارة #ترمب أحرزت تقدما أكثر من الإدارات السابقة في الضغط على الصين بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وعملت بقوة على ملف الاتفاق النووي المعيب في مساءلة إيران.

بالرغم من ذلك، فإن خطط تيلرسون لوزارة الخارجية والقوة العاملة بها التي تبلغ 75 ألفا حول العالم هي التي جلبت الدبلوماسيين المتجهمين إلى إحدى قاعات واشنطن لكي يستمعوا مباشرة إلى تيلرسون بشأن التغييرات المزمعة.

توقّف تيلرسون مرتين عن الحديث وسط جولات تصفيق، الأولى عندما أعلن رفع تجميد عملية التوظيف الذي لا يحظى بأي شعبية اعتبارا من عام 2018 "لأفراد الأسرة المؤهلين".

وقد اشتكى الدبلوماسيون الأميركيون من أن التجميد خلق صعوبات للدبلوماسيين الذين تسعى زوجاتهم إلى نفس المنصب خارج البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسيات.

وضجت القاعة بالتصفيق مجددا، عندما قال تيلرسون إن عملية مبسطة سوف تخفف من التأخير في الموافقة على التصاريح الأمنية بحيث يتمكن الموظفون من الشروع في واجباتهم ومهماتهم.

ستسمح تغييرات أخرى بالعمل عن بعد بالنسبة لهؤلاء القائمين بإجازات مرضية، وفي نهاية المطاف سيتم تغيير أنظمة الكمبيوتر القديمة التي عفا عليها الزمن لكي يتمكن الموظفون من التواصل والتعاون رقميا بغض النظر عن موقعهم.

وسعى تيلرسون أيضا إلى دحض الشائعات التي انتشرت بشكل فظيع في #الخارجية_الأميركية ما انعكس سلباً على معنويات العاملين.

قال وزير الخارجية إنه ليس صحيحا أنه يعتزم إغلاق سفارات أميركية بالرغم من اعترافه بأن بعض البعثات الدبلوماسية لاسيما في باريس ولندن وروما قد تواجه تقليصا في حجمها على أن يعاد توزيع الموظفين بأجزاء أخرى في العالم أكثر حاجة إلى هذا العدد.

تيلرسون الذي قوضه الرئيس دونالد ترمب خلال عامه الأول في السلطة، أكد أنه ليست لديه خطط للاستقالة، حتى بعدما طرح مسؤولو البيت الأبيض خطة في الأسابيع الأخيرة تقول إن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. أيه) مايك بومبيو قد يحل محله.

وتوقف تيلرسون عن الكلام وضحك بهدوء، قبل أن يقول إن لديه مهمة حرجة ومهمة لضمان عدم قتل الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج. أردف وزير الخارجية، قائلاً: "إنها مهمة صعبة.. عندما أقول إنني أتعلم الاستمتاع بها، فإنني كذلك".