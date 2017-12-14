انتحاري مانهاتن وجه رسالة لترمب.. وتأثر بواعظ بنغالي

"لم تتمكن من حماية الولايات المتحدة" بتلك العبارة توجه انتحاري مانهاتن عقائد الله بالحديث إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل أيام على تنفيذ "هجومه الفاشل".

وظهر الشاب البنغالي عقائد الله (27 عاماً) أمام المحكمة الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية من سريره بالمستشفى حيث يتعافى من إصابته التي تعرض لها عندما أشعل قنبلة صنعها في منزله، لكنها لم تنفجر يوم الاثنين.

وكان الشاب مغطى بدثار أبيض اللون وأبلغته القاضية كاثرين باركر أنه له الحق في توكيل محام للدفاع عنه.

وذكرت وثائق قدمها مدعون اتحاديون أن الشاب قال للشرطة إنه "فعل ذلك من أجل تنظيم داعش".

إلى ذلك، وفي التفاصيل التي تتكشف عن هذا الشاب قال مسؤولون في دكا إن عقائد الله تأثر بخطب وكتابات واعظ إسلامي متشدد. كما تأثر بخطابات وأفلام لداعش تدعو "مناصريه" لتنفيذ هجمات في بلدانهم، حيث يسكنون إذ لم يستطيعوا السفر إلى "دولة " التنظيم، التي انحسرت رقعتها كثيراً في سوريا والعراق خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدعي الفيدرالي في مانهاتن جون كيم إن المنفذ "اختار المكان والتوقيت من أجل حصد أكبر عدد من الضحايا"، وهو معرّض للسجن المؤبد وربما الإعدام.

وأضاف أن عقائد الله الذي وصل إلى الولايات المتحدة عام 2011، بتأشيرة لمّ شمل عائلي بواسطة عمّه الأميركي الجنسية، بدأ عملية تطرف ذاتي عام "2014 على الأقل"، عندما بدأ يشاهد مواد دعائية لداعش على الإنترنت، بما في ذلك تسجيل مصور يوجه المؤيدين بتنفيذ هجمات في بلدانهم، إذا لم يتمكنوا من السفر خارجاً.

وتابع أنه اعترف بالوقائع في المستشفى وأقر بأنه فعل ذلك لمصلحة التنظيم، إذ أراد الانتقام من غارات أميركا على داعش في سوريا.

كما ذكر محققون أن عقائد الله بدأ قبل عام البحث عن كيفية صنع مادة متفجرة، وباشر قبل أسبوعين أو ثلاثة جمع المعدات اللازمة لصنع قنبلة بدائية.

واعظ متطرف

أما في دكا، فقال منير الإسلام، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة، إن عقائد الله طلب من زوجته في بنغلادش قراءة كتابات مولانا جاسم الدين الرحمن، والاستماع إلى خطبه.

وجاسم الدين الرحمن هو زعيم مجموعة محظورة تسمى "فريق أنصار الله بنغلا"، اتُهمت بتنفيذ عمليات قتل وهجمات على أكاديميين علمانيين ومدوّنين ملحدين في البلاد. ويمضي جاسم الدين حكماً بسجنه، بعد إدانته بالتورط بتلك العمليات.

وأشار منير الإسلام إلى أن زوجة عقائد الله أبلغت محققين لدى استجوابها أن زوجها ناقش معها كتابات جاسم الدين الرحمن، خلال زيارته الأخيرة إلى بنغلادش في سبتمبر الماضي.