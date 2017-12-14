بوتين يغازل ترمب: كيل الاتهامات له "فبركات" تضر بأميركا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 "فبركة" من قبل منافسي دونالد ترمب لتقويض شرعيته، مؤكداً أن الاتصالات مع فرق مرشحين تعتبر "أمراً معتاداً".

وقال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي "تمت فبركة كل هذه الأمور من قبل أشخاص يعارضون ترمب لتقويض شرعية عمله".

وأشار إلى أن "هوس الجاسوسية" هيمن، بصورة مفتعلة، على العلاقات الروسية الأمريكية التي ستعود في النهاية إلى طبيعتها. وأضاف أن التواصل بين مسؤولين روس وأعضاء في فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية أمر روتيني لكن جرى استغلاله من معارضين لترمب.

كما اعتبر أن تلك الاتهامات التي وجهت لترمب بتواطئه مع روسيا أضرت بالنظام السياسي الأميركي، وأظهرت عدم احترام لمن صوتوا لصالح ترمب.

وأبدى بوتين دهشته من الصراع الداخلي الأميركي، معتبراً أنه "يلحق ضرراً بالوضع السياسي الداخلي"، كما يشكل "عدم احترام للناخبين" الذين اختاروا ترمب.

إلى ذلك، امتدح إنجازات ترمب، قائلاً إن الأسواق الآخذة في النمو أثبتت ثقة المستثمرين في مسار الرئيس الأميركي الاقتصادي. وأعرب عن أمله في انتعاش العلاقات الأميركية الروسية، مؤكداً على ضرورة التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية.