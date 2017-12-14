هيلي: إيران متورطة في استهداف السعودية بصواريخ الحوثي

أعلنت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة ترحيب #واشنطن بتقرير الأمم المتحدة الذي أشار لتورط إيران في دعم الإرهاب، لافتة إلى أن التقرير الأممي تحدث عن تزويد إيران للحوثيين بأسلحة خطيرة.

وكشفت المندوبة الأميركية، في مؤتمر صحافي عقدته في قاعدة عسكرية أميركية خارج واشنطن، الخميس، عن أن أجزاء من الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على #السعودية تؤكد أنه صنع في إيران، لافتة إلى أن الحوثيين استهدفوا مطارا مدنيا في #الرياض لإسقاط ضحايا بين المدنيين.

كما كشفت عن أن الولايات المتحدة لديها أدلة على دعم إيران للحوثيين بالصواريخ والسلاح.

وأكدت هيلي أن تهديد الصواريخ الإيرانية يشمل الجميع وليس فقط السعودية والإمارات، موضحة أن القرارات الأممية تمنع إيران من تصدير السلاح أو الصواريخ.

وأضافت "لا يوجد تحسن في سلوك إيران ودعمها للإرهاب متواصل". وأعلنت أن وزير الدفاع الأميركي سيعلن عن إجراءات جديدة ضد #إيران بسبب سلوكها العدائي.

وقالت هيلي "لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها"، مشيرة إلى أن إيران تعمل على إشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت هيلي" انتهاكات إيران تتوسع من اليمن للبنان والعراق وسوريا.. ولدينا أدلة على ذلك".

واعتبرت أن إيران تفترض أنها حصلت على إذن من المجتمع الدولي للتصرف كما تريد، معلنة أن واشنطن تتحدث مع أعضاء مجلس الأمن عن كيفية مواجهة التهديد الإيراني.

ودعت هيلي دول العالم لمواجهة تهديد إيران حتى لا تصبح مثل كوريا الشمالية، مؤكدة أن التصرفات الإيرانية تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت إن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي لمواجهة خطر طهران.

وأوضحت أن الأزمة مع إيران لا تنحصر في الاتفاق النووي بل على التهديد الذي تمثله.

من جانبها ردت بعثة إيران في الأمم المتحدة على نيكي هيلي قائلة "أدلة المندوبة الأميركية مزيفة".