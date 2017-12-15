زوجة مشرع تنافس على مقعد زوجها الجمهوري المنتحر

دافعت أرملة مشرع من ولاية #كنتاكي الأميركية، قتل نفسه بعد ظهور مزاعم ضده باعتداء جنسي هذا الأسبوع، عن زوجها، الخميس، وقالت إنها سوف تخوض الانتخابات على مقعده، لأن "عمليات الاغتيال المتقدمة تكنولوجيا، والتي تقوم على الكذب وأنصاف الحقائق، لا يمكن السماح لها بالانتصار".

وفي بيان بعد يوم من #انتحار #دان_جونسون، قالت #ريبيكا_جونسون إنها كانت تقف إلى جانب زوجها على مدار 30 عاما، وإن "كفاحه سوف يستمر". وأضافت: "دان ذهب ولكن قصة حياته أبعد ما تكون عن الانتهاء".

وأطلق جونسون النار على نفسه ليلة الأربعاء بالقرب من طريق في منطقة معزولة. وقبل يومين نشر مركز كنتاكي الإخباري قصة تفصل مزاعم عن تورطه في اعتداء جنسي على فتاة في السابعة عشرة من عمرها بالطابق السفلي من منزله عام 2013. ودفعت القصة قادة الولاية من الحزبين إلى دعوته إلى الاستقالة، وأعادت السلطات فتح التحقيق الذي تم إغلاقه بدون توجيه اتهامات.

وعقد جونسون وهو قس لكنيسة في لويزفيل مؤتمرا صحافيا في الكنيسة، الثلاثاء وتحدى المزاعم. وكانت ريبيكا جونسون تقف إلى جانب زوجها أثناء المؤتمر الصحافي الذي بدأه القس بقيادة الأصدقاء والأسرة في إنشاد جزء من أغنية عيد الميلاد "هلموا أيها المؤمنون".

وذكر المشرع، البالغ 57 عاما، وقتذاك أن المزاعم ضده "مغلوطة تماما"، وجزء من استراتيجية في أنحاء البلاد ترمي إلى هزيمة الجمهوريين المحافظين. وأشار إلى روي مور مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما الذي يواجه اتهامات بسوء السلوك من العديد من النساء.