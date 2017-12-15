مبعوث ترمب إلى إسرائيل بأول زيارة بعد إعلان القدس

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، إن جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد #ترمب للسلام في الشرق الأوسط سيعود إلى #إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات متعلقة بمساعي السلام.

والزيارة هي الأولى لجرينبلات إلى المنطقة منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل فيما فجر غضبا دوليا.

وقال المسؤول إن جرينبلات، ومنصبه الرسمي الممثل الخاص إلى المفاوضات الدولية، سيجتمع مع فرناندو جنتيليني مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى الشرق الأوسط، وسيبقى حتى زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع.