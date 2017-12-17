خطوة جديدة من ترمب تضرب مصداقية المحقق مولر

اتهم فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المدعي المستقل المكلف بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية بالحصول على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية "بشكل غير قانوني"، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأحد.

وقال المحامي كوري لانغوفر في رسالة إلى لجان في الكونغرس، إن وكالة فيدرالية هي إدارة الخدمات العامة "أصدرت بشكل غير قانوني" مواد خاصة، بما فيها محادثات خاصة اعتمد عليها المدعي المستقل روبرت مولر كجزء من التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، بحسب ما نشر موقع اكسيوس الإخباري.

وإدارة الخدمات العامة منوط بها الإشراف على انتقال سلس للسلطة بين الرؤساء الأميركيين.

والاتهامات التي وجهها لانغوفر الذي يمثل فريق ترمب الانتقالي خطوة جديدة يتخذها الجمهوريون للتشكيك في مصداقية تحقيقات مولر التي أدت حتى الآن لتوجيه الاتهام لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترمب وإلى ثلاثة أشخاص على صلة بحملته الانتخابية.

وقال لانغوفر إن مكتب مولر "حصل من إدارة الخدمات العامة على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية بما فيها عدد كبير من المواد الخاصة"، بحسب نسخة من الرسالة نشرتها صحيفة بوليتيكو.

وجاء في الرسالة أيضاً إن مولر كان يجب أن يتلقى أذناً للحصول على هذه المواد، وإن هذه الواقعة تشكل انتهاكاً للمرحلة الانتقالية الرئاسية.

ورد بيتر كار المتحدث باسم مولر على الاتهامات الأحد.

ونقلت محطة "سي إن إن" عنه قوله "حين حصلنا على الرسائل الإلكترونية خلال تحقيقاتنا الجنائية، حصلنا على موافقة صاحب الحساب مع احترام الآلية الجنائية المناسبة".

وإضافة إلى تحقيقه في شبهة تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، يحقق مولر أيضاً في عرقلة محتملة لعمل القضاء، بعدما أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.