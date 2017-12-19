نائب الرئيس الأميركي يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط

أعلن #البيت_الأبيض الاثنين تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس المثيرة للجدل إلى منطقة الشرق الأوسط وسط الاحتجاجات المستمرة هناك واستعداد الإدارة الأميركية للتصويت الحاسم على القانون الضريبي الجديد في الكابيتول هيل.

وكان من المقرر أن تبدأ زيارة بنس إلى مصر الثلاثاء، لكن تم تأخيرها إلى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل ما يسمح لبنس بالبقاء في #واشنطن في حال كان هناك حاجة لصوته في مجلس الشيوخ لإقرار إصلاحات الرئيس دونالد ترمب الضريبية.

وقال مسؤول رفيع في #الإدارة_الأميركية إن "التصويت على القانون الضريبي لا يزال في وضع جيد، لكننا لا نريد القيام بأية مخاطرات مهما كانت".

وينص الدستور الأميركي على أن لنائب الرئيس الحق في التصويت في مجلس الشيوخ في حال كان هناك تعادل في الأصوات.