القضاء الأميركي يرد شكوى تتهم ترمب بخرق الدستور

رد قاض أميركي شكوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطوريته العقارية.

واعتبر القاضي الفيدرالي جورج دانيالز، الخميس، أن المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتي اند اثيكس" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) التي تقدمت بالشكوى لا تمثل أي "ضحية" لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالي ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية.

كذلك شدد القاضي على أنه يعود للكونغرس وليس القضاء البت في ما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار في تلقي عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونغرس".

وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب الملياردير الأميركي رئيسا للبلاد في كانون الثاني/يناير الماضي، وقد حظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الأميركي.

وتتهم المنظمة #ترمب بانتهاك مادة في الدستور الأميركي عبر استمراره بتلقي "أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج".

وتنص مادة في الدستور الأميركي (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

وينظر القضاء في شكاوى أخرى مقدمة ضد ترمب على خلفية أعماله في مجموعة "ترمب اورغانايزيشن" حيث احتفظ بحصصه كاملة، وإن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الابن واريك.

كذلك تقدمت العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند أمام القضاء في حزيران/يونيو بشكوى ضد ترمب تتهمه بانتهاك الدستور.

ويواجه ترمب متاعب أخرى مع القضاء، وبالإضافة إلى التحقيق الذي يتولاه المدعي الخاص روبرت مولر حول "تنسيق" محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسؤولين روس، تقدمت إحدى النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.

وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي قدمه دونالد ترمب بين 2004 و2015، أكدت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجلوس.

وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريبا قرارها بشأن قبول الدعوى أو ردها.