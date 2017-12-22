بيونغ يانغ: استراتيجية ترمب تنشد "الخضوع التام للعالم"

اعتبرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الجمعة، أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا الأسبوع "وثيقة إجرامية" تنشد "الخضوع التام للعالم بأكمله لمصالح الولايات المتحدة"، وفق قولها.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية "كشف هذا أن سياسة (أميركا أولاً) التي يتعالى بها صوت عصابة ترمب ما هي إلا إعلان عدوان يهدف إلى الهيمنة على العالم، وفقاً لأهوائها ورغباتها"، على حد تعبير المتحدث.

وفي الوثيقة التي أعلنت يوم الاثنين قال ترمب إن على واشنطن التعامل مع التحدي الذي تمثله برامج كوريا الشمالية للأسلحة.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يسعى مجدداً لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية رداً على أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي.