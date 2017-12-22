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ترمب يوقع قانون الإصلاح الضريبي

المصدر: دبي ـ العربية.نت
ترمب موقعاً قانون الإصلاح الضريبي الجديد
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وقع الرئيس دونالد ترمب قانون حزمة إصلاحات ضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وتباهى ترمب بحجم خفض الضرائب، معلناً للصحافيين في المكتب البيضاوي قبل أن يوقع على القانون الجمعة أن "الأرقام ستتحدث".

وكان الرئيس قال إنه سينتظر للتوقيع عليه بعد 1 كانون الثاني/يناير، لكنه غير رأيه.

ويقدم القانون مجموعة من الاستقطاعات السخية للشركات وأغنى الأميركيين، فضلاً عن استقطاعات أصغر للطبقة الوسطى والأسر ذات الدخل المنخفض.

ويعد هذا هو أول تعديل كبير لقوانين الضرائب الأميركية منذ عام 1986، لكنه أبعد ما يكون عن أكبر استقطاعات ضريبية في التاريخ الأميركي كما يزعم الرئيس. سياسياً، سيعدّ القانون أول إنجاز تشريعي رئيسي للجمهوريين خلال فترة رئاسة ترمب.

وتقول بعض التقديرات إن الاستقطاعات يمكن أن تزيد من العجز الكبير الذي تعاني منه الأمة.

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