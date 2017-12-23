توماس فاير.. أصبح الأكبر في تاريخ كاليفورنيا

قال مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا إن حريقاً مستعراً في منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر في غابات الشريط الساحلي الوعر الذي يجتاحه الجفاف أصبح الأكبر في تاريخ الولاية.



وذكروا أن الحريق المعروف باسم #توماس_فاير أتى على 273 ألفاً و400 فدان ليتجاوز بذلك حريق سيدار في مقاطعة سان دييغو عام 2003 الذي دمر 273 ألفاً و246 فداناً وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.



وأضافوا أنه تمت السيطرة على 65 بالمئة من الحريق حتى مساء أمس الجمعة وأن فرق الإطفاء أوقفت بالفعل الانتشار الطبيعي للحريق قبل أيام.





وزيادة المساحة المحترقة التي ترصدها المراقبة الجوية اليومية ترجع بدرجة كبيرة إلى عمليات إحراق محكومة يجريها رجال الإطفاء لإزالة المساحات الخضراء بين أطراف منطقة الحريق والمناطق السكنية.

وقال المسؤولون إن الحريق دمر أكثر من ألف "هيكل"، حيث انتشر في الجبال الساحلية وسفوح التلال والأودية في أنحاء مقاطعتي فينتورا وسانتا باربرا شمال غربي لوس أنجلوس.



وكان أحد العاملين في فريق #الإطفاء قد توفي متأثراً بحروق واستنشاق الدخان يوم الخميس الماضي.