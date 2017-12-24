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عبوة مشبوهة إلى وزير الخزانة الأميركي تنتهي بمفاجأة

المصدر: رويترز
وزير الخزانة الأميركي
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أفادت وسائل إعلام محلية أن فرقة للتعامل مع المفرقعات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية حققت في عبوة مشبوهة، كانت موجهة مساء السبت إلى #ستيفن_منوتشين، #وزير_الخزانة الأميركي، في حي بيل إير بالمدينة.

وقالت مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون إن أحد القاطنين في الحي تلقى العبوة باعتبارها هيئة موجهة للوزير واتصل بالشرطة، التي تعاملت معها واكتشفت أنها تحتوي على #سماد.

وأظهرت لقطات من الجو من قناة محلية تابعة لشبكة (إن.بي.سي) رجال الشرطة وهم يحققون بشأن صندوق هدايا ضخم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جهاز الخدمة السرية الأميركي انضم للتحقيقات، بسبب صلة العبوة بوزير الخزانة.

كلمات دالّة

#ستيفن منوتشين, #وزير الخزانة, #سماد

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