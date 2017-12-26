التحقيق مع "صاحب" الهدية الصادمة للوزير الأميركي

قال جهاز الخدمة السرية الأميركية إنه أجرى مقابلة مع شخص زعم أنه المسؤول عن تسليم هدية عبارة عن طرد ملفوف من روث الخيل لعنوان وزير الخزانة الأميركي ستيف مانوشين.

وعثر على الصندوق السبت الماضي في منزل جار مانوشين في حي بل إير الراقي في #لوس_أنجلوس.

وتعاملت فرقة المتفجرات في #شرطة_لوس_أنجلوس مع الحزمة التي تقول الشرطة التي كان مكتوباً عليها إنها من "الشعب الأميركي".

وقال كادي ستاركين الناطق باسم #الشرطة_السرية الاثنين إن شرطة لوس أنجلوس اتصلت بوكالة المخابرات وقابلت شخصاً زعم أنه المسؤول.

غير أن ستاركين أحجم عن ذكر اسم الرجل.

ويقول ستاركين إن الخدمة السرية تأخذ كافة التهديدات المؤكدة والوهمية على محمل الجد. وأضاف أن الجهاز لا يعقب على التحقيقات الجنائية المحتملة أو ما يجري خلال مثل تلك المقابلات.