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الكرملين: مستعدون لوساطة بين كوريا الشمالية وأميركا

المصدر: دبي - العربية نت
الكرملين
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قال الكرملين الثلاثاء إن #روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك.

وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات.

كما أضاف المتحدث باسم #الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين واشنطن وبيونغ يانغ لبدء مفاوضات، قائلا إن روسيا مستعدة لتسهيل مثل هذه المحادثات.

كلمات دالّة

#روسيا, #الكرملين

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