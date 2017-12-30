ترمب: احتجاجات الإيرانيين ترفض فساد النظام

أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، السبت، أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين جاءت رفضا لفساد النظام الحاكم في #طهران.

وقال ترمب في تغريدة إن تقاريرعدة أكدت أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين ثارت بعد أن "فاض الكيل بهم من #فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد على #تمويل_الإرهاب في الخارج".

وطالب الرئيس الأميركي، ا#لحكومة_الإيرانية "باحترام حقوق الشعب، بما فيها حقه في التعبير عن نفسه".

وختم أول تغريدة له عن الاحتجاجات في إيران قائلا إن "العالم يراقبها".

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

وأصدرت الخارجية الأميركية، السبت، بيانا دانت فيه اعتقال متظاهرين سلميين في #إيران عقب الاحتجاجات ضد النظام، والتي تدخل يومها الرابع على التوالي وتتسع لمختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان بأنها "تتابع تقارير عن الاحتجاجات العديدة والسلمية للمواطنين الإيرانيين في المدن في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: لقد تحول زعماء إيران كدولة غنية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى بلد شرير وضعيف، أهم صادراته هو العنف وإراقة الدماء والفوضى. وكما قال الرئيس ترمب، فإن أكبر ضحايا القادة الإيرانيين الشعب الإيراني نفسه".

ودانت الولايات المتحدة اعتقال الحكومة الإيرانية للمتظاهرين السلميين ودعت جميع البلدان إلى دعم الشعب الإيراني علنا ومطالبه بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد"، بحسب نص البيان.

هذا واستمرت المظاهرات ليل الجمعة في عدد من المدن من بينها أصفهان، وسط البلاد، ورشت شمالا، والأهواز جنوبا، ورفعت الشعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

كما انتشرت الدعوات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في عشرات المدن والمحافظات الإيرانية يوم السبت، وعلى رأسها في العاصمة، طهران.

واعتقلت السلطات الإيرانية 52 متظاهرا من منتفضي مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، ونقلتهم الى سجن وكيل أباد، بحسب ما نقلت منظمات حقوقية.