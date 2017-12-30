ترمب: الشعب الإيراني يريد التغيير والحكومة تخشاه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن العالم أجمع يدرك أن الشعب الإيراني يريد التغيير، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية تخشى القوة العسكرية للولايات المتحدة، كما أنها تخشى الشعب الإيراني بشكل أكثر.

وأضاف "لذلك إيران تقطع الإنترنت عن الشعب وتقمع الاحتجاجات بإطلاق النار على المتظاهرين وتعتقل المعارضين".

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

وأكد أيضاً أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم ويختار الشعب الإيراني.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، وجرح عدد آخر بنيران #الحرس_الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط #إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.