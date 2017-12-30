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ترمب: الشعب الإيراني يريد التغيير والحكومة تخشاه

المصدر: العربية.نت
الرئيس دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن العالم أجمع يدرك أن الشعب الإيراني يريد التغيير، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية تخشى القوة العسكرية للولايات المتحدة، كما أنها تخشى الشعب الإيراني بشكل أكثر.

وأضاف "لذلك إيران تقطع الإنترنت عن الشعب وتقمع الاحتجاجات بإطلاق النار على المتظاهرين وتعتقل المعارضين".

وأكد أيضاً أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم ويختار الشعب الإيراني.

هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، وجرح عدد آخر بنيران #الحرس_الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط #إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

كلمات دالّة

#انتفاضة, #طهران, #الحرس الثوري, #إيران

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