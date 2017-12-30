ترمب يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في حلوان بالقاهرة

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة وأدان الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة للأقباط الأرثوذكس في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة.

هذا وسقط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة، #كنيسة_مصرية بحلوان جنوب #القاهرة مخلفا 10 قتلى و5 جرحى بحسب وزارة الصحة المصرية، فيما أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي عن مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي استهدف كنيسة مارمينا، ونقلت الوكالة عن "مصدر أمني" عبر تطبيق تلغرام أن "مفرزة أمنية تابعة لداعش نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".