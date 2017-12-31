هيلي: الإيرانيون "يختبرون" سلطاتهم

وصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأحد، ما يجري في إيران بأنه "اختبار" من الشعب للسلطات، وذلك بعد ثلاثة أيام من التظاهرات الاحتجاجية على الحكومة والأوضاع الاقتصادية.

وقالت نيكي هيلي في بيان "الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته"، معربة عن أملها في أن "تُحترم الحرية وحقوق الإنسان" في هذا البلد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، علّق على التظاهرات في تغريدة على موقع تويتر السبت قال فيها إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، ثم كتب الأحد "تظاهرات كبرى في إيران، الشعب فهم أخيرا كيف تُسرق ثرواته وتُهدر لتُنفَق على الإرهاب".

وأضافت هيلي "نرفع الأماني والصلوات من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخصوصا في إيران".

والأحد، حذّرت طهران المتظاهرين المعارضين للحكومة بأنهم "سيدفعون الثمن"، وحجبت موقعي إنستغرام وتلغرام في محاولة لتجنّب تنظيم تظاهرات جديدة.