نيوجيرزي.. مراهق يشبته بقتله 4 بينهم أمه وأخته

قال مدعون الاثنين إن‭# ‬الشرطة اعتقلت فتى عمره 16 عاما يُشتبه بقتله 4 أشخاص بينهم والداه وأخته ببندقية في منزلهم بولاية #نيوجيرزي الأميركية عشية العام الجديد.

وأضاف مكتب مدعي مقاطعة مونماوث في بيان أن ضباطاً من شرطة لونج برانش ومكتب قائد شرطة مقاطعة مونماوث انتقلوا إلى مكان #الحادث بعد تلقي بلاغ قبيل منتصف الليل ووجدوا #الضحايا.

وأفاد البيان أن المشتبه به الذي لم يُكشف النقاب عن هويته اعتُقل في المنزل دون مقاومة.

وحددت السلطات أن القتلى هم ستيفن كولوجي (44 عاما)، والد المشتبه به، وأمه ليندا كولوجي(42 عاما) وأخته بريتاني كولوجي (18 عاما) وماري شولتز (70 عاما) وهي من أصدقاء العائلة.

وقال البيان إن الجاني استخدم على ما يبدو بندقية نصف آلية من طراز سينتشري أرمز.