أميركا تدعو لعقد جلستين طارئتين بمجلس الأمن حول إيران

طلبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الثلاثاء، إلى عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لبحث التطورات في ايران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني.

وأضافت هايلي "علينا ألا نبقى صامتين، إن الشعب الإيراني يطالب بحريته".

وأكدت هيلي، أن احتجاجات إيران تلقائية ولا يحركها الخارج، رافضة بشدة اتهامات القادة الإيرانيين لدول أجنبية بالوقوف خلف التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ ايام عدة.

وتابعت "نعلم جميعا بأن هذا عار تماما عن الصحة، إن التظاهرات عفوية بالكامل" و"هي تحصل في كل مدن إيران".

وأكدت هيلي، أن "الحريات الواردة في قانون الأمم المتحدة يتم الاعتداء عليها في إيران" و"للمجتمع الدولي دور يؤديه"، مضيفة "علينا أن ندعم الشعب الإيراني وألا نكرر أخطاء 2009".

وتطرقت هيلي، إلى التقارير عن سقوط قتلى وحصول اعتقالات في ايران، مؤكدة أن تاريخ إيران حافل بالوحشية ونتوقع المزيد من عمليات القتل.

وقالت الخارجية الأميركية إن "النظام يستخدم ثروات الشعب الإيراني في مغامرات خارجية"، مستنكرة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

واتهم المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء "أعداء" إيران بالتآمر ضد الجمهورية الإيرانية في اليوم السادس من حركة الاحتجاجات التي طبعتها أعمال عنف دامية وتم اعتقال المئات.

إلى ذلك ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بالنظام الإيراني "الوحشي والفاسد" بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": الشعب الإيراني تحرك أخيراً ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد." وتابع قائلاً: "كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم"، مضيفاً أن الناس لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان".

وختم مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية.