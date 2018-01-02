احتجاجات إيران.. واشنطن تدعو طهران لفتح مواقع التواصل

دعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الحكومة الإيرانية إلى وقف حجب تطبيق "إنستغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى في حين يتظاهر الإيرانيون في الشوارع.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ستيف غولدشتاين إن #الولايات_المتحدة تريد من #إيران أن "تفتح هذه المواقع"، مضيفا أن "إنستغرام" و"تليغرام" ومنصات أخرى "سبل مشروعة للتواصل".

وتشجع الولايات المتحدة الإيرانيين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن"، إذ توفر روابط مشفرة بين أجهزة الكمبيوتر ويمكن استخدامها للوصول إلى المواقع المحجوبة.

وصرح غولدشتاين كذلك بأن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الإيرانيين بالفارسية عبر حسابات وزارة الخارجية على "فيسبوك" و"تويتر" ومنصات أخرى.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد "تشجيع المتظاهرين على مواصل الكفاح من أجل الحق".

وأشار غولدشتاين إلى أن الولايات المتحدة لديها "التزام بعدم تقديم مساعدة".