بعد أيام على مقتل 12.. حريق جديد بنفس الحي في نيويورك

أوقع حريق اندلع فجر الثلاثاء في مبنى بحي برونكس النيويوركي 23 مصاباً بينهم تسعة أطفال، في كارثة تأتي بعيد أيام من مقتل 12 شخصا في الحي نفسه في أسوأ حريق تشهده نيويورك منذ ربع قرن.

وقال قائد فرق الإطفاء في نيويورك دانيال نيغرو في مؤتمر صحافي "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. لقد أسعف عناصر الإطفاء العديد من الأشخاص في المكان".

من جهته، قال متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس إن 4 من الجرحى إصاباتهم بالغة وحياتهم في خطر، في حين أن المصابين الـ19 الآخرين وبينهم إطفائي، إصاباتهم طفيفة.

وبعد أربع دقائق من تلقيهم الإخطار قرابة الساعة 05,30 (10,30 ت غ)، هرع نحو 200 عنصر إطفاء وثلاثين شاحنة الى المبنى القريب من حديقة حيوانات برونكس الشهيرة، لمكافحة ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى المشيّد بحجارة القرميد، على غرار المئات من مباني نيويورك.

وروى أحد سكان المبنى لشبكة "ان بي سي نيوز" التلفزيونية كيف هرب مع أولاده الثلاثة، عراة الصدر ومن دون أحذية في طقس الفجر البارد في وقت بلغت الحرارة عشر درجات مئوية تحت الصفر.

وبحسب الشبكة نفسها فإن الحريق اندلع في متجر للأثاث يقع في الطابق الأرضي من المبنى ثم امتد إلى بقية الطوابق.

ولم تتمكن فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق إلا بعد حوالي ثماني ساعات أي قرابة الساعة 13,50 (18,50 ت غ).

وأدى الحريق إلى تشريد 11 أسرة مكونة من 29 بالغاً و11 طفلاً.

يذكر أنه مساء الخميس الماضي، تسبّب صبي عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلي بأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاماً، إذ قتل 12 شخصا بينهم 4 أطفال.