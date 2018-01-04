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ترمب: المحادثات بين سيول وبيونغ يانغ "أمر جيد"

المصدر: واشنطن – فرانس برس
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية "أمر جيد"، مؤكداً أنها جاءت نتيجة حزمه حيال #بيونغ_يانغ.

وكتب #ترمب في تغريدة الخميس: "مع كل هؤلاء الخبراء الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد أحد أن محادثات وحوارا كان يمكن أن يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازما وقويا ومستعدا لاستخدام قوتنا ضد الشمال؟".

وأضاف: "إنهم أغبياء لكن المحادثات أمر جيد".

وقبل يومين كانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أبدت تحفظا واضحا على هذه المحادثات، معتبرةً أن هذا الحوار سيكون مجرد "ترقيع" إذا لم يبحث حظر "كافة أسلحة كوريا الشمالية النووية".

وكثفت #كوريا_الشمالية في الأشهر الأخيرة إطلاق الصواريخ البالستية وأجرت تجربة نووية سادسة. ورداً على ذلك، فرض مجلس الأمن الدولي سلسلة عقوبات على بيونغ يانغ.

بيد أن سنة 2018 بدأت بأجواء من التهدئة حيث أعادت الكوريتان الأربعاء خدمة الهاتف الأحمر عبر الحدود، والمتوقفة منذ 2016، وذلك بعد أن تحدث رئيس #كوريا الشمالية كيم يونغ أون عن مشاركة بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في كوريا الجنوبية في شباط/فبراير 2018.

وردت #كوريا_الجنوبية على هذا الانفتاح بشأن ملف الألعاب الأولمبية باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 كانون الثاني/يناير الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2015.

كلمات دالّة

#بيونغ يانغ, #ترمب, #كوريا الشمالية, #كوريا, #كوريا الجنوبية, #كيم, #أميركا, #الولايات المتحدة

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