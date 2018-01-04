ترمب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب أصدر أمراً تنفيذياً بحل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016 وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترمب في بيان مساء الأربعاء: "بدلاً من الدخول في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمراً تنفيذياً بحل اللجنة وطلبت من وزارة الأمن الداخلي مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية".

وتشكلت اللجنة، التي يقودها نائب الرئيس مايك بنس، في مايو/أيار من العام الماضي للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.

وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.

وقال ترمب، وهو جمهوري، إن التزوير ربما كان السبب في حصده عدداً من الأصوات الشعبية في الانتخابات أقل بواقع نحو 3 ملايين صوت لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول معظم مسؤولي الولايات الذين يشرفون على الانتخابات وخبراء في قوانين الانتخابات إن تزوير الانتخابات نادر في الولايات المتحدة.