ثلوج في فلوريدا لأول مرة منذ 29 عاماً

هطلت الثلوج، الأربعاء، على شمال فلوريدا في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ 3 عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأميركية من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجاً وجليداً من فلوريدا في الجنوب الشرقي وحتى نيو إنغلند في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس.

وناشد حاكم فلوريدا ريك سكوت سكان شمال الولاية "الاستعداد لظروف جوية شديدة البرودة قد تشمل الثلج أو البرد أو الجليد".

ويتوقع هطول الثلوج على مدينة نيويورك بسماكة 8 الى 15 سنتمتراً ابتداء من ليل الأربعاء وطيلة الخميس.

واستيقظت تالاهاسي عاصمة فلوريدا في أقصى شمال "الولاية المشمسة"، الأربعاء، على طبقة خفيفة من الثلج هي الأولى منذ 1989، وفقاً لقناة "ويذر تشانل Weather Channel" المتخصصة بالطقس.

وهرع السكان المعتادون على الأعاصير لالتقاط الصور احتفاء بالغطاء الأبيض النادر الحدوث في هذه الولاية الدافئة في العادة.

وتوقعت الأرصاد هبوط درجة الحرارة ليلاً في تالاهاسي إلى مستويات دون الصفر هذا الأسبوع.