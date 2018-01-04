ترمب لبانون: انتهكتم الاتفاق باتصالكم

وجه محام يمثل الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، رسالة إلى مستشاره السابق، ستيف بانون، تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث إلى مؤلف كتاب يرتقب صدوره قريباً، وتأمره بالكف عن ذلك، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأثارت مقتطفات من كتاب لمايكل وولف نشرت الأربعاء، عاصفة في واشنطن. وشن ترمب هجوماً لاذعاً على بانون وصفه فيه بالمجنون مقللاً من أهمية دوره.

وفي الرسالة التي نقلتها وسائل إعلام أميركية، كتب المحامي تشارلز هاردر: "انتهكتم الاتفاق باتصالكم، من بين أشياء أخرى، بالمؤلف مايكل وولف بشأن السيد ترمب وأفراد أسرته" وحملته الرئاسية.

بالإضافة إلى ذلك، تتهم الرسالة بانون "بالكشف عن معلومات سرية للسيد وولف والإدلاء بتصريحات تنطوي على ذم وفي بعض الحالات تصريحات تشهيرية صريحة للسيد وولف عن السيد ترمب وأفراد أسرته".

ويصف بانون في الكتاب الذي يحمل عنوان "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" لقاء بين نجل ترمب، دونالد جونيور، ومحامية روسية في الحملة الانتخابية عام 2016 بأنه "خيانة" و"غير وطني".

كما نقل عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في آب/أغسطس الماضي، قوله إن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص، روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، سيركز على غسيل الأموال.

وسارع ترمب إلى الهجوم على بانون قائلاً: "ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك".

كذلك لفت ترمب إلى أن بانون "قام بذلك فقط من أجل مصلحته".