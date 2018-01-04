"سهرة استثنائية لأصدقاء واشنطن" حول القدس في نيويورك

أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأربعاء، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتبار الرئيس دونالد #ترمب #القدس عاصمة لـ #إسرائيل.

وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشر-- أو فرضت على بعثتها نشر -- صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.

من جهتها، نقلت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن هايلي في تغريدة: "من السهل على الأصدقاء أن يلتقوا في الأوقات الجيدة. لكن الأصدقاء الذين كانوا معنا في الأوقات الصعبة لن ننساهم أبداً. شكراً للـ64" دولة التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 بلداً، دانت قرار ترامب حول القدس في 21 كانون الأول/ديسمبر، بعد أربعة أيام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.

وأيدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا.

كما صوتت تسع دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة، بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر، عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.

وتعتبر واشنطن أن هذه الدول الـ64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دعي ممثلوها إلى حفل الاستقبال الذي أعلنت عنه هايلي في نهاية كانون الأول/ديسمبر ونظم مساء الأربعاء.

وتعذرت معرفة ما إذا كانت كل الدول الـ64 حاضرة إذ أن "السهرة" لم تفتح للصحافيين.