باكستان تنتقد أميركا بعد تعليقها المساعدات العسكرية

قالت #باكستان الجمعة إن "المواعيد النهائية التعسفية" التي تحددها #الولايات_المتحدة وتبديل أهدافها لها نتائج عكسية على المساعي الرامية للقضاء على التهديدات الأمنية المشتركة في المنطقة.

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية لـ #إسلام_آباد، والتي يعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عقب الإعلان الأميركي "نحن مرتبطون مع #الإدارة_الأميركية في مسألة التعاون الأمني وننتظر مزيدا من التفاصيل".

وأضافت: "المواعيد النهائية التعسفية والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف لها نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة".