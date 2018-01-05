رغم معارضة ترمب.. كتاب عن أسرار البيت الأبيض ينشر اليوم

سيُنشر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض"، الجمعة، بعد أن كان مقرراً نشره الثلاثاء المقبل، على ما أعلن كاتبه وناشره، فيما كان محامي الرئيس الأميركي قد دعاهما إلى وقف نشره.

وقال الكاتب مايكل وولف على "تويتر": "يمكنكم شراؤه (الجمعة). شكراً سيدي الرئيس".

ونُشرت مقاطع من كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" في العديد من الوسائل الإعلامية الأربعاء، ما استدعى ردة فعل غاضبة من البيت الأبيض.

وبحسب الرسالة التي وجهها محامي ترمب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب وولف ودار النشر "هنري هولت وشركاه"، فإن الكتاب يحتوي "العديد من التصريحات الكاذبة" حول ترمب "و/أو التي لا أساس لها".

وكان ترمب أصدر بياناً يندد بالتصريحات التي أدلى بها مستشاره السابق ستيف بانون للكتاب، واعتبر أن بانون الذي كان المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض "فقد عقله".

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة بالمرة".

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترمب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.

ونقل الكتاب عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في أغسطس/آب، قوله إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على غسيل أموال.