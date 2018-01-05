ماتيس: إيران قمعت الثورة الخضراء لكن فشلت في محو الغضب

اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن إيران فشلت في إزالة غضب الشعب الإيراني، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها مشكلة مع الشعب الإيراني.

وقال ماتيس في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، إن مشكلة بلاده هي مع النظام الإيراني الدكتاتوري، معتبراً أن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني لديه مشكلة مع هذا النظام أيضاً.

وأضاف أن النظام الإيراني نجح في قمع الثورة الخضراء قبل أعوام، لكنه فشل في إزالة عدم الرضا والغضب من نفوس شعبه.

وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق عزمها محاسبة المسؤولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات الحالية ضد الفساد، مؤكدة أن هؤلاء "لن يتم نسيانهم".

واندلعت في إيران خلال الأيام الأخيرة احتجاجات شعبية على خلفية اجتماعية واقتصادية، ثم تطورات وأخذت أبعاداً سياسية برفع شعارات مناهضة للنظام، وتخللتها أعمال عنف قتل خلالها لا يقل عن 21 شخصاً في صدامات بين متظاهرين وقوى الأمن الإيرانية.