تقرير: أميركا جمّدت 125 مليون دولار من تمويلها للأونروا

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني، الجمعة، أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين #الفلسطينيين "أونروا"، لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل بعد.

وبعد أيام من تهديد الرئيس دونالد #ترمب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل، قال موقع "أكسيوس" إن المبلغ جُمد لحين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأميركي لوكالة #أونروا. وقال الموقع نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف عن أسمائهم، إنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.

من جهته، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، أن تقرير "أكسيوس"مضلل. وأضاف: "لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف يناير/كانون الثاني لاتخاذ قرار نهائي".

وعندما سئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي، قال المسؤول: "لا. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".

من جانبه، قال كريس جونيس، المتحدث باسم الأونروا، إن الوكالة لم "تبلَّغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأميركية".

وكان ترمب قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين واتهمهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام" مع الإسرائيليين.

وكتب ترمب على "تويتر": "ندفع مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نحصل على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وأضاف: "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟".

و #الولايات_المتحدة أكبر مانح للأونروا، وتعهدت بدفع نحو 370 مليون دولار حتى 2016، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للوكالة.