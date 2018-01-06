تيلرسون: سأبقى وزيراً للخارجية في أميركا خلال 2018

كشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الجمعة، أنه يعتزم البقاء في منصبه خلال 2018 على الرغم من تكهنات بأنه قد يستقيل قريبا بسبب اضطراب علاقته مع الرئيس دونالد #ترمب الذي قالت تقارير إن الوزير وصفه بأنه "أحمق".

وقال #تيلرسون خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه يعتقد أن إدارة ترمب حققت "نجاحا كبيرا" في 2017، وإنها تطبق حاليا سياسات يأمل أن تؤدي إلى "عام ناجح جدا جدا في 2018".

وعند الإلحاح عليه لمعرفة خططه، قال تيلرسون: "أعتزم البقاء خلال السنة كلها".

وتوترت علاقات تيلرسون مع ترمب على ما يبدو على مدار العام. وذكرت محطة "إن بي سي" في أكتوبر/تشرين الأول أن تيلرسون أشار إلى الرئيس بوصفه "أحمق" بعد اجتماع في وزارة الدفاع (البنتاغون) في يوليو/تموز الماضي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ترددت أنباء عن أن #البيت_الأبيض يفكر في تغيير تيلرسون.

وقال تيلرسون لمحطة "سي إن إن" إن الرئيس لم يلمح له أن منصبه في خطر.

وتزامنت مقابلة "سي إن إن" مع نشر كتاب تضمن انتقادا حادا‭ ‬عن أول سنة لترمب في السلطة. وصوَّر الكتاب ترمب على أساس أنه يتصرف كما لو كان طفلا، ويثير تساؤلات جديدة عن كفاءته لشغل منصب عام.

وسئل تيلرسون عما إذا كان يتفق في الرأي مع هذا التقييم بأن ترمب غير لائق ذهنيا للمنصب، فقال: "لم أشك مطلقا في لياقته الذهنية. ليس لدي ما يدعو للتشكك في لياقته الذهنية".

وأوضح أن الأمر تطلب منه بعض الوقت كي يعرف أفضل السبل للتواصل مع ترمب الذي لم يكن يعرفه قبل أن يصبح وزيرا للخارجية. وقال تيلرسون الذي كان رئيسا تنفيذيا لشركة "إكسون"، إنه هو والرئيس لديهما أسلوبان مختلفان في الإدارة واتخاذ القرارات.

وتابع تيلرسون متحدثاً عن ترمب: "هو ليس مثل الرئيس السابق، ولهذا اختاره الأميركيون. كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف أحسّن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".