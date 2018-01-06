مدير وكالة الأمن القومي الأميركية يعتزم التقاعد

يعتزم مدير وكالة الأمن القومي الأميركية "أن أس أيه" الأميرال، مايك روجرز، التقاعد في الأشهر المقبلة بعد 4 سنوات له في منصبه.

وقال روجرز (58 عاما) لفريق عمله، الجمعة، إنه سيغادر منصبه في الربيع المقبل، وفق ما ذكرت مصادر بالمخابرات الأميركية. وسيعين الرئيس دونالد ترمب بديلا في الأسابيع المقبلة.

وروجرز واحد من 4 رؤساء أجهزة مخابرات أميركية قدّموا لترمب في 6 كانون الثاني/يناير 2017 تقريرا عن تدخل روسي بـ #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية عام 2016 صب في صالح ترمب. لكن الرئيس الأميركي لم يقبل أبداً بهذا الاستنتاج.

وروجرز هو الوحيد من بين قادة الاستخبارات الـ4 الذي احتفظ بمنصبه بظل الإدارة الجديدة.