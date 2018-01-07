ماي: ترمب ملتزم بالمصالح العليا لأميركا

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأحد، إنها تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ملتزم بالمصالح العليا للولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال عن اتهامات مؤلف كتاب بأنه غير مؤهل عقليا للمنصب.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "عندما تعاملت مع الرئيس ترمب ما رأيته هو شخص ملتزم بضمان أنه يتخذ قرارات تصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة".

ونفى ترمب اتهامات الكاتب مايكل وولف الذي أتيح له الدخول إلى #البيت_الأبيض بشكل كبير وعلى نحو غير عادي خلال أوقات كثيرة من العام الأول لترمب في السلطة. وقال إن تاريخه المهني وفوزه في الانتخابات يؤكدان أنه "عبقري راجح العقل جدا".

وذكرت #ماي أن ترمب سيزور #بريطانيا كما هو مقرر دون أن تفصح عن تفاصيل الزيارة.