ترمب وماكرون: المظاهرات الإيرانية علامة على فشل النظام

ذكر البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجريا محادثة هاتفية أطلع خلالها ترمب #ماكرون على أحدث مستجدات الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأن الرئيسين بحثا المظاهرات في #إيران.

وقال البيت الأبيض إن المحادثة استهدفت "تأكيد" عزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي على تحقيق نزع كامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية.

وأضاف في بيان أن "الرئيسين اتفقا كذلك على أن المظاهرات الواسعة النطاق في إيران إنما هي علامة على فشل النظام الإيراني في الوفاء باحتياجات شعبه، بقيامه بدلاً من ذلك بتحويل ثروة البلاد إلى تمويل الإرهاب، ودعم الجماعات المسلحة في الخارج".

وتعيش إيران منذ 27 ديسمبر حالة احتجاجات واسعة في العديد من المناطق، بدأت بتظاهرات احتجاجية على الوضع المعيشي، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، وهتافات بالموت للديكتاتور، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي #خامنئي، وبعدم صرف الأموال على الميليشيات في لبنان وغزة وغيرهما.