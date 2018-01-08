هكذا علقت نيكي هيلي على حرب الأزرار بين ترمب وكيم

رأت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأحد، أن تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص امتلاكه زراً نووياً أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد أن لديه زراً نووياً جاهزاً للاستخدام، مما دفع ترمب للرد في تغريدة على موقع تويتر الأسبوع الماضي، قال فيها إن الزر الأميركي الذي يمتلكه أكبر وأقوى.

ولقي هذا التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي سابقا، والذي قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن.

وقالت هيلي لدى سؤالها في برنامج تبثه شبكة إيه.بي.سي عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة "أعتقد أن عليه دائما إبقاء كيم متنبهاً. من المهم جدا ألا نسمح له أبداً بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حرباً نووية".

وأضافت أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم.

إلى ذلك، قالت "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زراً على مكتبهم ويستطيعون تدمير أميركا. نريد دائماً أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضاً، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم".