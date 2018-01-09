فقدان قمر صناعي أميركي للتجسس.. وترجيحات بتحطمه

قال مسؤولان مطلعان، الاثنين، إن قمراً صناعياً أميركياً للتجسس أطلق من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا باستخدام صاروخ "سبيس إكس" يوم الأحد لم يصل إلى مداره ويعتقد أنه تحطم.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن القمر الصناعي الذي صنعته شركة "نورثروب غرومان" لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ "فالكون 9" ويفترض أنه تحطم أو سقط في البحر.

وقال أحد المسؤولين إن من المفترض أن يكون القمر الصناعي "فُقد".

وأضاف المسؤولان أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن ليس هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أي تدخل آخر.