ترمب: ربما علاقتي جيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن ثمة إمكانية أن تكون لديه علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي #كيم جونغ أون.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال ترمب: "ربما أكون على علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون.. لدي علاقات مع أناس أعتقد أنكم مندهشون".

ورفض #ترمب الإجابة على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع كيم جونغ أون، قائلا: "لا أريد التعليق على ذلك.. إنني لا أقول إن كنت قد حدّثته أم لا. إنني ببساطة لا أريد التعليق".

وجاءت تصريحات ترمب بعد حرب كلامية عن أزرار نووية بين زعيمي البلدين، حيث سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الزر النووي موجود دائماً على مكتبه، مؤكدا أن لديه زرا نووياً "أكبر وأقوى".

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون، قال في الأول من يناير، إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة مطلقاً على المبادرة بشن حرب على #كوريا_الشمالية بعد أن أصبحت بلاده قادرة على ضرب كل البر الرئيسي الأميركي بأسلحتها النووية.

وقال كيم في كلمة بمناسبة العام الجديد: "الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائماً على مكتبي وهذا واقع وليس تهديداً".