ترمب لماكرون: على إيران الكفَّ عن زعزعة استقرار المنطقة

قال البيت الأبيض، الجمعة إن الرئيس دونالد ترمب شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون على أهمية أن توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون "أهمية احترام" الاتفاق النووي مع #إيران "من جانب جميع موقعيه"، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "رئيس الجمهورية ذكر بعزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، في إشارة إلى هذا الاتفاق الذي وقع مع طهران العام 2015.

وتابع الاليزيه أن "التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها البالستي وسياساتها الإقليمية، لضمان استقرار أكبر في الشرق الأوسط".

وجاء الاتصال بينما يستعد #ترمب لإعلان قراره بشأن استمرار تعليق العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.

هذا ومن المتوقع ألا يعيد ترمب فرض العقوبات التي رفعها الاتفاق النووي عن طهران، لكن قراره النهائي الجمعة، موعد المصادقة من جديد على الاتفاق الذي فرضه الكونغرس.

من جانبها حذرت #طهران على لسان نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية واشنطن من أنها مستعدة لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم إذا ما تم انتهاكُ الاتفاق النووي على حد وصفه.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا لم يتم تمديد نظام رفع العقوبات.

وفي بروكسل صبّت وجهة النظر الأوروبية ومعها البريطانية في اتجاه الحفاظ على الاتفاق النووي لعدم توفر بديل وفق الرأي الفرنسي وخَشية سباق تسلح نووي، غير أن الاتحاد أعرب عن قلقه من البرامج الصاروخية الباليستية لإيران.