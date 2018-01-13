بعد تلميحات "خبيثة".. طبيب ترمب يؤكد "صحته ممتازة"

بعد أسبوع ثارت فيه العديد من التساؤلات والتلميحات الخبيثة لا سيما عبر بعض وسائل الإعلام الأميركي حول مدى الأهلية الذهنية لتولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنصب، نقل البيت الأبيض مساء الجمعة عن طبيب الرئيس الأميركي قوله إن ترمب البالغ الحادية والسبعين من العمر "بصحة ممتازة"، وذلك إثر أول زيارة طبية يجريها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام.

وقال الطبيب روني جاكسون الذي كان مسؤولاً أيضا عن فحوص الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن "الزيارة الطبية للرئيس إلى المستشفى العسكري الوطني في والتر ريد كانت ناجحة بشكل استثنائي". وأضاف أن ترمب "بصحة ممتازة وأنا أتطلع" إلى إبلاغ الجمهور بذلك.

وقد اقتصر الكشف الطبي على وزن ترمب وضغط الدم ومستوى الكولسترول لديه، في حين أن منتقديه يتساءلون علناً عن صحته النفسية.

يذكر أنه لا يوجد قانون يلزم الرئيس الأميركي بالخضوع لفحص طبي أو بأن يعلن عن نتائج فحوصه الطبية أمام الجمهور. لكن الإعلان عن هذه النتائج أصبح تقليدا قام به أيضاً أسلاف ترمب.

وكانت بعض التلميحات حول صحة رئيس أميركا العقلية انتشرت بعد صدور الكتاب المثير للجدل للصحافي مايكل الذي أكد فيه مؤخراً أن المحيطين بترمب يشككون بقدرته على الحكم.

ويصور كتاب "نار وغضب" الجديد الذي وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا، ترمب كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل.