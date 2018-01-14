أميركا.. استئناف العمل في برنامج "داكا" للمهاجرين

أعلنت سلطات الهجرة الأميركية أنها ستستأنف تلقي الطلبات في إطار برنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى #الولايات_المتحدة بشكل غير قانوني من الترحيل، وذلك بعد أن أوقف حكم قضائي تنفيذ قرار حكومي بوقف البرنامج.

وقالت دائرة خدمات #الهجرة والجنسية الأميركية، على موقعها على الإنترنت، إن بإمكان من تلقوا حماية بموجب البرنامج المعروف باسم "داكا" التقدم لتجديدها وفقا للشروط التي كانت قائمة قبل وقف البرنامج في سبتمبر/أيلول.

ويأتي الإعلان بعد أن منع قاضٍ، يوم الخميس، بصفة مؤقتة، تنفيذ قرار للرئيس دونالد #ترمب بإنهاء البرنامج هذا العام.

ويناقش الكونغرس ما إذا كانت هناك حاجة لصياغة تشريع جديد يمنح وضعا قانونيا لهؤلاء المهاجرين الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وظلوا فيها بصورة غير قانونية.

وصدر تشريع برنامج #داكا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لحماية المهاجرين القصّر غير المسجلين من الترحيل. ويطلق على هؤلاء اسم "الحالمون".

وقال مكتب الهجرة إن المهلة المكفولة بموجب البرنامج لهؤلاء لا تمنحهم إقامة قانونية، لكنها تعطي ممثلي الادعاء حرية التصرف في تطبيق قوانين الهجرة.