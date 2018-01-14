ترمب: برنامج حماية المهاجرين صغار السن ربما مات

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أن برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا، العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية، "انتهى على الأرجح".

وقال ترمب في تغريدة إن "داكا" (مختصر الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين): "انتهى على الأرجح لأن الديمقراطيين لا يريدونه حقا. كل ما يريدون هو الكلام وأخذ أموال يحتاج إليها جيشنا حاجة ماسة".

وأضاف في تغريدة أخرى "أريد، بصفتي الرئيس، أن يأتي أشخاص إلى بلدنا سيساعدوننا في تجديد قوتنا وعظمتنا، وأن يأتوا عبر نظام مستند إلى الكفاءة. لا سحب قرعة بعد الآن! أميركا أولا".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن ترمب وقف العمل بالبرنامج الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي ويحميهم من الترحيل، وأعطى الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى أذار/مارس المقبل من أجل إيجاد حل دائم لهؤلاء المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين". وربط ترمب موضوع تسوية الأوضاع بمشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك، الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.

لكن محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو جمدت في 10 كانون الثاني/يناير قرار ترمب وأمرت إدارته بإعادة العمل بالبرنامج على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من أيلول/سبتمبر 2017.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من الإدانات العالمية لتصريحات نقلت عن ترمب، الخميس، أثناء اجتماع مع مشرعين في البيت الأبيض حول برنامج "داكا" الموروث من إدارة باراك أوباما السابقة.

ونقل عدد من وسائل الإعلام والشهود عن ترمب سؤاله خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص من حثالة الدول إلى هذا البلد؟" على غرار دول إفريقية وهايتي والسلفادور.

ونفى ترمب، الجمعة، استخدام هذا التوصيف مع الإقرار بأنه اعتمد نبرة "قاسية".