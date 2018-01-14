تزايد عدد قتلى الانهيارات الطينية في كاليفورنيا

ارتفع عدد قتلى #الانهيارات_الطينية، التي دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربره في ولاية #كاليفورنيا الأميركية، إلى 19 السبت، وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن خمسة ما زالوا في عداد المفقودين.



من جهته، قال رئيس شرطة سانتا باربره، بيل براون، إن مفقوداً عثر عليه على قيد الحياة السبت، لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعاً.



وأشار براون، في مؤتمر صحافي، إنه "في حين يبقى احتمال وجود أي شخص على قيد الحياة أقل مع مرور كل ساعة لكن يبقى الأمل".



كما ذكر أن عدد القتلى بلغ 19 بعد العثور على جثة مورغان كوري (25 عاماً). وكانت السلطات قد عثرت في السابق على جثة شقيقتها سوير (12 عاماً).



ووقعت الكارثة الثلاثاء عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالي مدينة لوس أنجلوس.



وانهارت تلال مشبعة بالمياه، مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادي وتسبب فيما وصفته الشرطة "بإصابات فظيعة" لضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و89 عاماً.



بدورها، قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الدمار غطى نحو 78 كيلومتراً مربعاً وإن ما يربو على 2100 من السكان والعاملين في وكالات إقليمية واتحادية، ومنها خفر السواحل والبحرية والصليب الأحمر الأميركي، شاركوا في جهود بحث وانتشال وإغاثة "مضنية".